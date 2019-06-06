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İran'dan gündemi sarsan MOSSAD iddiası! "Sahte bilgi veriyorlar"

BAE'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırıyla ilgiliTwitter hesabından açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u "yalancı çoban" olarak nitelendirerek MOSSAD'ın kendisine "sahte bilgi" verdiğini ifade etti.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:42
İran'dan gündemi sarsan MOSSAD iddiası! "Sahte bilgi veriyorlar"

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif,Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırıyla ilgili İsrail istihbarat servisi MOSSAD'ın "sahte bilgi ürettiğini" belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u "yalancı çoban" olarak nitelendirerek MOSSAD'ın kendisine "sahte bilgi" verdiğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Bolton'un 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğuna dair delillerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunulacağına ilişkin açıklamasıyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu oyunu daha önce görmedik mi biz"

"B takımının yalancı çobanı, bir kere daha yalandan feryat koparıyor. MOSSAD, Fuceyra'daki sabotajda İran'ın dahli olduğuna ilişkin sahte bilgi üretiyor. Daha önce kimi 'kazalar' ve sahte bayrak girişimleri olacağına dair uyarıda bulunmuştum. Siz onların yalanlarına inanınca, nelerin olacağını biliyoruz. Bu oyunu daha önce görmedik mi biz?"

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i Trump'ın "B Takımı" olarak adlandırıyor.

John Bolton, geçen hafta BAE ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, aralarında Suudi Arabistan'a ait 2 geminin de bulunduğu 4 gemiye 12 Mayıs'ta Fuceyra Limanı yakınlarında düzenlenen saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etmiş ve buna dair delillerin BMGK'ye sunulacağını söylemişti.

ABD-İran gerilimi

ABD'de Donald Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı. Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

ABD, mayıs başlarında İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE'nin doğu sahilinde yer alan Fuceyra Limanı yakınlarında Suudi Arabistan, BAE ve Norveç'e ait 4 ticari kargo gemisi, 12 Mayıs'ta sabotaja uğramıştı. Bunun üzerine ABD de bölgede İran'a gözdağı vermek üzere F-15 ve F-35 uçakları ile uçuşlar gerçekleştirmişti.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:42
  1. Ordu
  2. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  3. İsrail istihbarat servisi MOSSAD
  4. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
  5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK)
  6. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
  7. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
  8. Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid
  9. Trump'ın "B Takımı"

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