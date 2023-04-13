İran’dan gönderilen uyuşturucu Gümrük Muhafaza’ya takıldı!

Türkiye’ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Sahasına gelen araçları risk kriterleri çerçevesinde değerlendirip incelemeye alan Gümrük Muhafaza ekipleri, İran’dan gelen araçlardan birisini şüpheli görerek mercek altına aldı.



Ekiplerin x-ray taramasına sevk ettiği aracın tarama görüntülerinde ön ve arka koltuklarda şüpheli yoğunlukların tespit edilmesi üzerine, söz konusu araç detaylı arama için narkotik köpekler eşliğinde arama hangarına alındı.



Arama esnasında narkotik dedektör köpeklerin araca ait koltuklara tepki vermesi üzerine koltukların kılıflarını kaldıran ekipler koltuk süngerlerinde beyaz renkli toz maddeler olduğunu gördü. Emdirilme yoluyla gizlenmeye çalışılan maddelerden alınan numunelerin uyuşturucu madde tespit cihazıyla yapılan analizi sonucunda maddenin metamfetamin olduğu tespit edildi. Toplamda 9,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.



Öte yandan, aracı kullanan şüpheli şahsın dışında olayla ilişkisi olduğu belirlenen başka bir şahıs daha ekiplerce yerinin tespit edilmesinin ardından göz altına alındı. Olayla ilgili Van Cumhu