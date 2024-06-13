  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye tarihinde bir ilk! Fırtına obüsler o ülkeye gönderiliyor: 3 dakika operasyona hazır

Türkiye ile çok sayıda firma anlaşma imzaladı!

Erdoğan'dan o gazeteciye: Başını sallama ben sallamıyorum

Başkan Erdoğan müjdeyi İspanya’dan verdi! TGC’den bile daha büyük savaş gemisi geliyor

Akit TV’ye bağlanan Murat Alan İspanya’dan aktardı! Erdoğan’ın ziyaretinin merkezinde Gazze var

Cem Küçük, 'Onlarla görüştüm' dedi ve MHP'nin rahatsız olduğu konuyu açıkladı

Mansur'un Ankara'sında obruklar oluşmaya başladı

Katil Siyonistlere soykırım fonu! Apple çalışanlarından alçaklık

Türkiye ve İspanya az önce resmen anlaştı!

İlaç bulunmayan sağlık sisteminden nerelere geldik! Raporlu ilaçlarda kolaylık üstüne kolaylık
Gündem İran'dan getirip Türkiye'ye sokmak istediler! Midelerinde yakalandı... Röntgen görüntüsü şoke etti!
Gündem

İran'dan getirip Türkiye'ye sokmak istediler! Midelerinde yakalandı... Röntgen görüntüsü şoke etti!

Yeniakit Publisher
2024-06-13 20:39:00 - 2024-06-13 20:39:41

İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu sokmak isteyen turist kılığındaki yabancı uyruklu 2 zehir taciri Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yakayı ele verdi. Şahısların midelerinden 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 3 Haziran'da şüpheli iki kişiyi takibe aldı. İran'dan Türkiye'ye turist kılığında giren yabancı uyruklu iki kişi adım adım takip edildi.

Şüpheliler pasaport kontrolünden geçirildikten sonra gözaltına alındı. Ardından hastaneye sevk edilen iki şüphelinin röntgenleri çekildi.

Midelerinden 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı

İki şüphelinin midelerinden toplamda 122 adet kapsül halinde 1 kilo 415 gram esrar maddesi çıktı. Yakalanan şüpheliler uyuşturucu madde ticareti suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı
Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Yerel

Uyuşturucu operasyonunda 12 gözaltı

Yerlikaya 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına darbe indirdiklerini açıkladı
Yerlikaya 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına darbe indirdiklerini açıkladı

Gündem

Yerlikaya 20 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına darbe indirdiklerini açıkladı

Uyuşturucu baronlarının avukatı başörtülü hakimi reddetti!
Uyuşturucu baronlarının avukatı başörtülü hakimi reddetti!

Gündem

Uyuşturucu baronlarının avukatı başörtülü hakimi reddetti!

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Yerel

Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

Samsun'da 100'ün üzerindeki adrese dev uyuşturucu operasyonu
Samsun'da 100'ün üzerindeki adrese dev uyuşturucu operasyonu

Yerel

Samsun'da 100'ün üzerindeki adrese dev uyuşturucu operasyonu

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23