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Dünya İran'dan flaş yasak
Dünya

İran'dan flaş yasak

İran koronavirüsün omicron varyantına dair tedbriler kapsamında dört Avrupa ülkesine uçuş yasağı getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 08:04:00 -
İran'dan flaş yasak

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı ile mücadele çerçevesinde Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'ten İran'a girişler yasaklandı.

Buna göre, son 14 günde Fransa, İngiltere, Danimarka ve Norveç'te kalan ya da bu ülkelerden transit uçuş yapan yolcular İran'a alınmayacak ancak yasak diplomatları kapsamayacak.

Öte yandan 12 yaşından büyük yabancı ülke vatandaşlarının İran'a giriş için 72 saat içinde yapılmış negatif PCR testi ile 2 doz yaptırılmış üzerinden 14 gün geçmiş aşı kartlarını göstermeleri gerekiyor.

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