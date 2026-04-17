  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan flaş açıklama: Hürmüz Boğazı açıldı
Dünya

İran’dan flaş açıklama: Hürmüz Boğazı açıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İran'dan flaş açıklama: Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan'daki gelişmeler ışığında Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine ateşkes süresince tamamen izin verildiğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump da “İran boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler” açıklaması yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergâh üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da “İran boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler” açıklaması yaptı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23