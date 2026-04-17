İran’dan flaş açıklama: Hürmüz Boğazı açıldı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı’ndan ticari gemilerin geçişine izin verildiğini duyurdu.

Arakçi, paylaşımında, “Lübnan’daki ateşkes doğrultusunda, İran İslam Cumhuriyeti Limanlar ve Denizcilik Örgütü tarafından daha önce duyurulan koordineli güzergâh üzerinden, ateşkesin kalan süresi boyunca tüm ticari gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine tamamen izin verilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, kararın yalnızca ateşkes süresiyle sınırlı olduğu vurgulandı.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da “İran boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler” açıklaması yaptı.