İran'dan Ermenistan'a yollandığı iddia edilen silahlara ilişkin açıklama

İran üzerinden Ermenistan’a silah ve askeri malzeme taşındığı iddiaları gündeme geldi. Rusya’nın Azerbaycan’a karşı provokasyonlarından vazgeçmeyen Ermenistan’a mühimmat yardımlarında bulunduğu basına yansıdı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, İran üzerinden Ermenistan’a yollandığı konuşulan mühimmatlara ilişkin açıklama yaptı.

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini belirterek, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandırması gerektiğini söyledi.

Tahran-Bakü ilişkileri

Mahmud Vaizi, 'Bu söylentiler tamamen asılsızdır ve İran ve Azerbaycan arasındaki iyi ilişkileri bozmayı hedeflemektedir’ dedi.

Ayrıca konuya ilişkin İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Vaizi ile Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev’in telefonda görüştüğü de bildirildi.

Görüşmede Ermenistan ile çatışmalar değerlendirilirken, Tahran-Bakü ilişkileri de ele alındı.

Azerbaycan'ı dost, kardeş ve İran'ın iyi bir komşusu olarak niteleyen Vaizi, "İran'ın Azerbaycan ile ilgili konumu her zaman açık ve şeffaf olmuştur. Toprak bütünlüğünü her zaman tanıdık saygı gösterdik. İşgalin sona erdirilmesinin bölgede istikrarı sağlayacağına inanıyoruz’’ ifadelerini kullandı.