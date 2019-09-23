0553 313 94 23

İran'dan en sert tehdit: Savaşı başlatan bitiren olmayacak!

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD ile ülkesi arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 08:14
İran'dan en sert tehdit: Savaşı başlatan bitiren olmayacak!

Amerikan CBS televizyonu konuşan Cevad Zarif, Suudi Arabistan'ın petrol tesisleri Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların arkasında İran'ın olmadığını ve tarafsız soruşturma yürüten her hangi bir ekibin de aynı sonuca ulaşacağını söyledi.

İran'ın, Suudi Arabistan'a soruşturma için ekip gönderen Birleşmiş Milletler tarafından bilgilendirilmediğini ifade eden Zarif, BM'nin bağımsız bir soruşturma yürütmesi durumunda saldırılardan İran'ın sorumlu olmadığı sonucuna ulaşacağını savundu.

"Kalıcı bir anlaşmayı görüşmemiz gerek"

ABD Başkanı Donald Trump'a ''savaşa sürükleyecek yalanlar söylendiğini'' ve ABD'nin yalan ve gerçeği ayıracak sorumlu ulusal güvenlik yetkililerine ihtiyaç duyduğunu belirten Zarif, şunları kaydetti:

''Biz konuşmaya hazırız ama sadece önümüzdeki bir, bir buçuk ya da beş, beş buçuk yıl geçerli olacak bir anlaşma için değil, kalıcı bir anlaşmayı görüşmemiz gerek. Daha önce konuştuk, hatırlayın, sadece iki sayfa bir doküman imzalamadık ki yine aynısını yapalım, zorlu görüşmelerdi.''

ABD ve İran arasında savaşın kaçınılabilir olup olmadığı sorulan Zarif, ''Savaştan kaçınabilir miyiz emin değilim ama savaşı başlatan biz olmayacağız ve ilk başlatan kimse bitiren de o olmayacak.'' dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 08:14
  1. Cevad Zarif
  2. ABD
  3. İran
  4. Saudi Aramco
  5. savaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    1. Az önce açıklandı! Hepsi öldürüldü
    2. Sivas’ta feci kaza! 1'i bebek 2 ölü, 6..
    3. Dolar yeni haftaya nasıl başladı? İşte..
    4. İran'dan en sert tehdit: Savaşı..
    5. Cumhurbaşkanı'ndan net açıklama:..
    6. CHP'li Edirne Belediyesi’ne haciz geldi
    7. Meteoroloji yeni rapor yayımladı!..
    8. 23.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    9. ABD'den tüm ülkelere 'Uygur Türkleri'..
    10. Başkan Erdoğan kritik toplantıya katıldı
    11. Erdoğan: Terör örgütlerini silaha..
    12. "Nasıl bir diktatörlükle kuruldu bu..
    13. Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül..
    14. Ekrem İmamoğlu'nun Şehir..
    15. PKK'tan alçak tuzak: 1 şehit!
    16. Korkunç uyarı: Şiddetli bir darbe ile..
    17. Annesinin mezarına gidemeyince akıl..
    18. Erdoğan, Trump ile görüştü!
    19. 15 dakikada reçel nasıl yapılır? İşte,..
    20. TEKNOFEST'e CHP'li İBB engeli!
    21. Bayraktar açıkladı: Rekor kırdık
    22. Yol vermeme kavgası kanlı bitmişti.....
    23. İnsanı çileden çıkaran baba şiddeti!
    24. Yeni haftada hava nasıl olacak?
    25. ABD o telefonla çalkalanıyor!
    26. Kritik görüşme sonrası ABD'den Türkiye..
    27. Partizan Kızılyıldız maçı kaç kaç bitti?
    28. HDP'li Toğrul'dan Cumhurbaşkanı..
    29. Chelsea Liverpool maçı kaç kaç bitti?
    30. PKK'ya bir darbe daha! Hepsi ele..
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Baklavacı magandalar tabelalarını değiştirdi
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Türkiye'nin muhatap olmadığı bir bu tür örgüt kalmıştı... Bu da oldu! Erotik Terör Örgütü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    Mersin'de bir saat önce aldığı otomobil küle döndü
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    TOKİ'den dev indirim kampanyası! Yarın başlıyor
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
    Nevşehir'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2019
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    25 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor
    Kırıkkale'de bir fabrika yangını daha! Ekipler müdahale ediyor