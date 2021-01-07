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Dünya İran'dan dünyayı sallayan ABD açıklaması
Dünya

İran'dan dünyayı sallayan ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'de kongre binasının işgal edilmesi sonrası genelde ABD'nin İran'a yönelik yaptığı açıklamalardan birine imza attı. Ruhani, "Dün gece Amerika'da gördüğümüz şey, Batı demokrasisinin zayıflığıydı. Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın. Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 11:55:00 -
İran'dan dünyayı sallayan ABD açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Washington'da dün patlak veren olaylarla ilgili açıklama yaptı.

AFP'ye konuşan Ruhani, Batı demokrasisini "zayıf ve kırılgan" olarak nitelendirdi.

İran'dan ABD açıklaması

Açıklamasında doğrudan Donald Trump'ı hedef alan Ruhani, ABD Başkanı için, "Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın, Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi." dedi.

"Batı demokrasisinin zayıflığı"

Ruhani, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Amerika'da gördüğümüz şey, Batı demokrasisinin zayıflığıydı. Bir popülistin Amerika'ya yaptıklarına bakın. Amerika'nın tüm dünyayla bağlarına zarar verdi."

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