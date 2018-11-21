İran'dan Donald Trump tepkisi: Açıklamaları utanç verici!
İran Dışişleri Bakanı Zarif, ABD Başkanı Trump'ın Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yazılı açıklamasını "utanç verici" olarak nitelendirdi.21 Kasım 2018 Çarşamba 09:50
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump’ın Cemal Kaşıkçı cinayeti hakkında yayınladığı yazılı açıklamasını değerlendirdi.
Zarif yaptığı açıklamada, “Trump, Suudi vahşeti hakkındaki utanç verici açıklamasının ilk paragrafını İran'ı aklına gelen her türlü kötülükle suçlamak için ayırdı. Belki biz Kaliforniya'daki yangınlardan da sorumluyuz, çünkü Finlandiyalıların yaptığı gibi ormanları tırmıklamaya yardımcı olamadık” dedi.
KAYNAK: İHA
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