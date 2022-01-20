İran’dan dikkat çeken Türkiye açıklaması: Buna fırsat vermeyiz

Van ile İran arasındaki 'Alt Güvenlik Komite' toplantılarının 56'ncısı İran'ın Hoy kentinde yapıldı. Hoy Valisi Hüseyin Abbasi iki ülkenin güvenlik güçlerinin çabasıyla sınırda çok büyük olayların yaşanmadığını belirterek, 'İki ülkenin huzurunu ve dostluğunu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede her türlü iş birliğine hazırız.' ifadelerini kullandı.

Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki heyet kara yoluyla Kapıköy Gümrük Kapısından geçerek İran'a gitti.

Razi Gümrük Kapısında Hoy Valisi Hüseyin Abbasi tarafından karşılanan Bilmez ve beraberindeki heyet, Hoy Valiliğini ziyaret ettikten sonra Hoy Valisi Abbasi başkanlığındaki heyetle toplantı yaptı.

Toplantıda, sınır güvenliği, terör, insan ve uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

"Türlkiye olarak sınırda gerekli önlemleri alıyoruz"

Vali Bilmez, toplantıda yaptığı konuşmada, Orta Doğu ve Afganistan'daki son gelişmelerin düzensiz göçü tetiklediğini belirterek, Türkiye ve İran'ın sınırlarda sıkı önlemler aldığını söyledi.

Sınır güvenliğinin önemli bir konu olduğunu vurgulayan Bilmez, şunları kaydetti:

"Düzensiz göçmenler bizim için çok önemli bir sorun. Türkiye olarak sınırda gerekli önlemleri alıyoruz. Düzensiz göç, terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığıyla mücadele, Türkiye ve İran'ın birlikte önlem alması ve birlikte hareket etmesiyle daha da başarılı olacaktır. Biz İran'ın aldığı tedbirlerden memnunuz. İki ülke arasında ticari ilişkilerin de geliştirmesi önemlidir. Bu anlamda Kapıköy Gümrük Kapısı'nın çalışma süresinin uzatılmasını hatta 24 saat açık kalmasını talep ediyoruz. İran'ın da yol ve Razi Gümrük kapısında gerekli çalışmaları bir an önce bitirmesini bekliyoruz."

"Fırsat vermeyeceğiz"

Hoy Valisi Hüseyin Abbasi ise iki ülkenin güvenlik güçlerinin çabasıyla sınırda çok büyük olayların yaşanmadığını belirterek, "Van heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. İki ülkenin huzurunu ve dostluğunu bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Terör, uyuşturucu ve insan kaçakçılığına karşı mücadelede her türlü iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından Bilmez ile Hoy Valisi Abbasi ve beraberlerindekiler esnafı ziyaret etti.

Buradan Hoy Belediye Başkanlığına geçen Bilmez, Belediye Başkanı Hasan Nasrollahpour ile görüşerek Van'daki belediye yatırımlarını görmesi için kente davet etti.

Vali Bilmez başkanlığındaki heyette, Başkale Kaymakamı Asım Solak, Saray Kaymakamı Yunus Ataman, Özalp Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul, Özel Kalem Müdürü Mehmet Akkuş, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, İl Yazı İşleri Müdürü Mesut Arslan ile ilgili memurlar yer aldı.