  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan dikkat çeken açıklama: Yüzde 90'a kadar çıkarabiliriz
Dünya

İran'dan dikkat çeken açıklama: Yüzde 90'a kadar çıkarabiliriz

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, uranyumu yüzde 20'nin üzerinde zenginleştirme ihtiyacını değerlendirdiklerini ve yüzde 90 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum üretebilecek kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-07 16:25:00 -
İran'dan dikkat çeken açıklama: Yüzde 90'a kadar çıkarabiliriz

İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın 40'ıncı günü münasebetiyle başkent Tahran'da düzenlenen anma töreni sırasında devlet televizyonuna konuşan Kemalvendi, Meclis tarafından çıkarılan yasa uyarınca yüksek oranda uranyum zenginleştirme kararı ile ilgili değerlendirmeler yaptı.

Kanun kapsamında ihtiyaç duyulması halinde yüzde 20'nin üzerinde uranyum zenginleştirebileceklerini belirten Kemalvendi, "Ülke bugün bu kapasiteye sahiptir yani bugün uranyumu yüzde 20'nin üzerinde zenginleştirmeye karar verdiğimizde bunu rahatlıkla yapabiliriz. Yüzde 20'nin üzerinde zenginleştirme ihtiyacını değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemalvendi, "Uranyumu yüzde 90'a kadar çeşitli oranlarda kolaylıkla zenginleştirebilecek kadar ilerleme kaydettik." dedi.

İranlı bilim insanı Muhsin Fahrizade'ye düzenlenen suikastın ardından Mecliste hükümetin itirazlarına rağmen 1 Aralık 2020'de onaylanan yasa, İran Atom Enerjisi Kurumunun uranyumu en az yüzde 20 zenginleştirmeye başlamasını ve düşük düzeyli zenginleştirilmiş uranyum stoklarını artırmasını zorunlu kılmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi ve Almanya ile İran arasında 2015'te imzalanan Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşma, Tahran'a yüzde 3,67 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetini sürdürme hakkı veriyor. İran, nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütlerini askıya aldığını bildirmişti.

İran Atom Enerjisi Kurumu, 5 Ocak Salı günü Fordo'daki nükleer tesiste Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) müfettişlerinin gözetiminde uranyumu yüzde 20 saflıkta zenginleştirdiklerini açıklamıştı. Nükleer anlaşmanın tarafları Fransa, Almanya ve İngiltere, İran'ın yüzde 20 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetinden "derin endişe" duyduklarını ifade etmişti.

Tahran'ın uranyumu yüzde 20 saflıkla zenginleştirmesi ciddi bir adım olarak görülüyor çünkü İran, nükleer anlaşmaya imza atmadan önce de bu oranda uranyum üretiyordu. Uranyumun yüzde 20 saflıkta zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

İran ise nükleer programının barışçıl olduğunu ve nükleer anlaşmanın taraflarının yükümlülüklerine uyması halinde kendisinin de anlaşmadaki taahhütlerini yerine getireceğini belirtiyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…
Siyaset

Türkiye’yi ayağa kaldıran iğrenç görüntüler! CHP’de yeni rezalet…

Taciz, tecavüz ve yolsuzluk skandallarının bitmediği CHP’de yeni bir rezalet patlak verdi. CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın danışmanı R..
İsrail Şam'ı bombaladı!
Dünya

İsrail Şam'ı bombaladı!

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu.

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!
Medya

NBC spikerinden Erdoğan ve Türkiye ile ilgili alçak sözler!

ABD'deki olaylarla ilgili Türkiye'den yapılan açıklamayı okuyan NBC haber sunucusu, "Şaka gibi, bir diktatör tarafından yönetilen, gazetecil..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay