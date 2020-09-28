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Aktüel İran'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin "bölge daha fazla şiddeti kaldıramaz" mesajı
Aktüel

İran'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin "bölge daha fazla şiddeti kaldıramaz" mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade: - "Acil ateşkes, düşmanlığın terk edilmesi ve ikili müzakereler Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin tek çözüm yoludur. Askeri yöntemler kalıcı bir çözüm sağlamaz. İran, tüm imkanlarını bunun için seferber etmeye hazırdır. Bölgenin durumu daha fazla şiddeti kaldıramaz"

Yeniakit Publisher
2020-09-28 12:32:13 -
İran'dan Dağlık Karabağ'daki çatışmalara ilişkin "bölge daha fazla şiddeti kaldıramaz" mesajı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, bölgenin daha fazla şiddeti kaldıramayacağını belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan'a "ateşkes" çağrısı yaptı.

Hatibzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Azerbaycan ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla görüştüğünü ve İran'ın gerginliğin sona erdirilmesi için üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu bildirdiğini hatırlatan Hatibzade, şunları ifade etti:

"Acil ateşkes, düşmanlığın terk edilmesi ve ikili müzakereler Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki krizin tek çözüm yoludur. Askeri yöntemler kalıcı bir çözüm sağlamaz. İran, tüm imkanlarını bunun için seferber etmeye hazırdır. Bölgenin durumu daha fazla şiddeti kaldıramaz."

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