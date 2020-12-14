İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı: Onlar bizim için...

İran'daki "90eghtesadi" haber sitesine göre, Zohrevandi, ülkesindeki bazı siyasetçi ve medya kuruluşlarının Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire gösterdiği tepkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zohrevandi, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor. Yani dünyayla ekonomik ve birçok irtibatımız Türkiye yoluyla sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir şiir nedeniyle duygusallık ve heyecanla hareket edilmemesi gerektiğini belirten Zohrevandi, şunları kaydetti:

"Mallarımızın transit geçişleri, kamyonlarımızın hareketi ve bankacılık işlemlerimiz, Türkiye üzerinden devam ediyor. Ulusal egemenlik önemli olsa da tek bir kelime için uygunsuz davranış sergileyemeyiz."