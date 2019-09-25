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İran’dan çarpıcı iddia! ‘DAEŞ’e destek veriyorlar, kanıt ister misiniz?’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katil İsrail’in DAEŞ’e destek verdiğini dile getirdi.

25 Eylül 2019 Çarşamba 16:19
İran’dan çarpıcı iddia! ‘DAEŞ’e destek veriyorlar, kanıt ister misiniz?’

Birleşmiş Milletler Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İsrail'in eylemlerini ‘terörizm' olarak nitelendirdi.

Fox News'tan Chris Wallace'a konuşan Ruhani, İsrail'in DAEŞ'e silah desteği sağladığını ve yaralı militanları tedavi ettiğini öne sürdü.

‘Kanıt görmek ister misiniz?'

Yaralı DAEŞ savaşçılarını tedavi eden ve silahları onlar için ulaşılabilir kılan ülke İsrail'dir” diyen Hasan Ruhani, bu iddiasının Wallace tarafından sorgulanması üzerine ise, “Elbette, kuşkusuz, sizin şüpheniz mi var? Kanıt görmek ister misiniz?” ifadelerini kullandı.

Ruhani, şöyle devam etti; “İsrail hastanelerini ziyaret etmeli ve yaralı DAEŞ savaşçılarını, onlara nasıl bakıldığını görmelisiniz. DAEŞ savaşçılarından ele geçirilen silahları görmeli ve bunların İsrail yapımı olduğunu anlamalısınız.

‘ABD halkı bilseydi, sessiz kalamazdı'

ABD basınının gerçekleri kamuoyundan gizlediğini ya da sadece belli kanallardan tek bir bakış açısını yansıtan haberleri sunduğunu belirten Ruhani, “Dürüst olmak gerekirse işte bu nedenle Amerikan halkı bölgemizdeki gerçekliğin farkında değil” dedi.

WashingtonYemen'de Suudi Arabistan öncülüğünde yürütülen savaşa ekonomik destek vermekle de suçlayan Ruhani, “Eğer Amerikan halkı, kendi paraları ve silahlarıyla her gün bu kadar çok Yemenlinin suçsuz bir şekilde öldürüldüğünü bilseydi, sessiz kalamazlardı” ifadelerini kullandı.

İran ve İsrail arasındaki tansiyon, son haftalarda İsrail'in Suriye'de düzenlediği hava saldırıları nedeniyle yükseldi. İran'ı bölge için tehdit olarak gören İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl Tahran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesini de sevinçle karşılamıştı.

İran ve ABD arasındaki gerilim ise, Washington'ın İran'ı Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine düzenlenen saldırıdan sorumlu tutmasıyla artmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Eylül 2019 Çarşamba 16:19
  1. Birleşmiş Milletler Genel Kurul
  2. ABD
  3. New York
  4. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  5. DAEŞ
  6. İsrail
  7. Suudi Arabistan
  8. Washington
  9. Yemen
  10. Suriye
  11. Donald Trump

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  • Bilmyen mi varBilmyen mi var11 dk önce
    Daesli teroristler israil hastanelerinde tedavi ediliyor

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