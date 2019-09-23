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İran'dan Boris Johnson'a kritik uyarı!

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere'nin İran'a karşı çaba göstermek yerine Suudi Arabistan'a silah satışına son vermesini istedi.

23 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
İran'dan Boris Johnson'a kritik uyarı!

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Saudi Aramco saldırılarında sorumluluğun "çok yüksek bir ihtimalle" İran'a ait olduğu yönündeki sözlerini eleştirdi.

Sözcü Musevi, "İngiltere hükümeti, İran'a karşı faydasız çabalar yerine Suudi Arabistan'a ölümcül silah satışına son vermelidir. Bu aynı zamanda dünyadaki birçok halkın da talebidir. İngiltere bu şekilde kendini Yemen halkına karşı işlenen cinayet suçlamalarından kurtarabilir" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, "İngiltere, Aramco saldırılarında sorumluluğu çok yüksek bir ihtimal derecesiyle İran'a yüklüyor. Gerçekten de İran'ın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğunu düşünüyoruz" demişti.

Saudi Aramco petrol tesisine saldırı

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesiste, geçen hafta silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlenen saldırı sonucu yangın çıktığı açıklanmıştı. Yemen'deki Husiler, ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıyı 10 SİHA kullanarak düzenlediklerini iddia etmişti.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretiminde günlük 5,7 milyon varil kesinti olduğu belirtilmişti.

Saldırının ardında İran'ın olduğunu öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen çarşamba günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a giderken yaptığı açıklamada, bir kez daha petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuş ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" sözleriyle tanımlamıştı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise Pompeo'yu, ABD Başkanı Donald Trump'ı İran'a karşı bir savaşa sürüklemek için aldatmaya çalışmakla suçlamış ve İran'ın saldırıyla ilgisi olmadığını savunmuştu.

Donald Trump, ABD'nin savaşa hiç olmadığı kadar hazır olduğunu ancak savaşın en son seçenek olacağını belirtmişti.

 

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:54
  1. Suudi Arabistan
  2. Donald Trump
  3. ABD
  4. İngiltere
  5. Boris Johnson

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