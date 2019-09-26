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İran’dan BM’ye sert tepki!‘Buna karşı sessiz kaldı’

ABD yaptırımlarına ilişkin konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "İşgalci bir devlet, bir milletin fertlerine ekonomik terörizm uyguladı ve BM buna karşı sessiz kaldı" ifadelerini kullandı.

26 Eylül 2019 Perşembe 09:46
İran’dan BM’ye sert tepki!‘Buna karşı sessiz kaldı’

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM 74. Genel Kurul toplantıları kapsamında New York'ta bulunan Ruhani ve Guterres bölgedeki gelişmeleri ele aldı.

Ruhani, BM ile yapılan iş birliği sayesinde Suriye ve Yemen krizinde ilerleme kaydedildiğini belirterek İran'ın bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştiren Ruhani, "İran, bu sorunu da öncekiler gibi aşacaktır ancak bu utanç tarihe kaydolacaktır. İşgalci bir devlet, bir milletin fertlerine ekonomik terörizm uyguladı ve BM buna karşı sessiz kaldı." görüşünü paylaştı.

BM'yi İsrail'in Filistin, Suriye, Lübnan ve Irak'taki saldırılarına karşı da "sessiz kalkmakla" suçlayan Ruhani, "Bu önemli uluslararası kuruluşun sorumluluğunu yerine getirmesi gerekirdi." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de Astana sürecinin yardımlarıyla Suriye krizinin çözümü için Anayasa Komitesi teşkil edildiğini, Yemen'de de ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti.

Guterres ayrıca BM'nin nükleer anlaşmayı tam olarak desteklediğini ve bu anlaşmanın BM Güvenlik Konseyinin kararlarının bir parçası olduğunu söyledi. 

Ruhani-Higgins görüşmesi

İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins ile görüşmesinde de Ruhani, nükleer anlaşmanın uygulanması ve mali kanal INSTEX'in hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Higgins de İran ile ilişkileri devam ettirme konusunda kararlı olduklarını ifade ederek, nükleer anlaşmanın dünya barışına hizmet ettiğine ve tarafların buna bağlı kalmasının önemine dikkati çekti.

Ruhani-Salih görüşmesi

Ruhani, Iraklı mevkidaşı Salih'le görüşmesinde ise iki ülke arasında Şattularap su yolunun temizlenmesiyle ilgili imzalanan anlaşmanın hızlıca hayata geçirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Irak hükümetinin iki ülke arasındaki bankacılık sorunlarının çözümü ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi noktasında yaptığı iş birliğine dikkati çeken Ruhani, Şelemçe Sınır Kapısı, ortak sanayi bölgeleri ve enerji alanındaki kararların uygulamaya geçmesini istedi.

Salih de BM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada İran-Irak tarihi ilişkilerine vurgu yaptığını hatırlatarak iki ülke arasında anlaşma sağlanan konuların hayata geçirilmesi için bir komite kurulmasını önerdi.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:46
  1. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani
  2. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
  3. Birleşmiş Milletler (BM)
  4. Berhem Salih
  5. İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Daniel Higgins
  6. İran
  7. ABD
  8. Suriye
  9. Lübnan
  10. İsrail

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