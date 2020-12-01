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Dünya İran'dan bir ülkeye daha tehdit: Sorumlu tutarız
Dünya

İran'dan bir ülkeye daha tehdit: Sorumlu tutarız

İranlı yetkililerin, nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili olarak BAE Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i arayıp tehdit ettiği öne sürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 11:09:00 -
İran'dan bir ülkeye daha tehdit: Sorumlu tutarız

İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan'ı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesiyle ilgili direkt temasa geçip ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırısında BAE'nin sorumlu tutulacağı tehdidinde bulunduğu iddia edildi.

İngiltere merkezli "Middle East Eye" haber sitesine konuşan ancak ismi açıklanmayan BAE'li bir kaynak, "İran Al Nayhan ile temasa geçip direkt onu tehdit etti." dedi.

Kaynak, İran'ın Al Nahyan'a ABD'nin Tahran'a olası bir saldırı ihtimali halinde "Fahrizade'nin suikast olayında BAE'nin sorumlu tutulacağı" mesajını ilettiğini ileri sürdü.

Tahran yönetiminin Al Nahyan'la kurduğu temasın zamanlamasına değinen kaynak, Abu Dabi yönetiminin söz konusu suikasti kınamasından kısa bir süre önce yaşandığını kaydetti.

Söz konusu kaynağa göre İran, Al Nahyan'a yönelik tehdidi de herhangi bir üçüncü taraf üzerinden aktarmadı.

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

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