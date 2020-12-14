  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya İran'dan bir Türkiye açıklaması daha: Dikkatli olmamız lazım
Dünya

İran'dan bir Türkiye açıklaması daha: Dikkatli olmamız lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir sonrası İran tarafından gelen skandal çıkışların yanı sıra anlamlı ve tutarlı açıklamalar da yapılıyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den sonra Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, 'Türkiye konusunda nazik davranmalıyız' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 17:37:00 -
İran'dan bir Türkiye açıklaması daha: Dikkatli olmamız lazım

İran'da Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir üzerine ülkesinde gösterilen tepkiye ilişkin, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor." dedi.

İran'daki "90eghtesadi" haber sitesine göre, Zohrevandi, ülkesindeki bazı siyasetçi ve medya kuruluşlarının Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire gösterdiği tepkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zohrevandi, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor. Yani dünyayla ekonomik ve birçok irtibatımız Türkiye yoluyla sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir şiir nedeniyle duygusallık ve heyecanla hareket edilmemesi gerektiğini belirten Zohrevandi, şunları kaydetti:

"Mallarımızın transit geçişleri, kamyonlarımızın hareketi ve bankacılık işlemlerimiz, Türkiye üzerinden devam ediyor. Ulusal egemenlik önemli olsa da tek bir kelime için uygunsuz davranış sergileyemeyiz."

Ruhani'nin açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okudu" dedi.

İran basınında Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması sonrası İran'da skandal haberler yapıldı. İran basınında atılan 22 manşette de Erdoğan'a hakaretlerde bulunuldu.

İran meclisinde yaşanan kavga

225 İranlı milletvekilinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu şiire haddi aşan ifadelerle 'kınama' mektubu yayımlamasından sonra İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbancanlı milletvekilleri arasında kavga yaşanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?
Ekonomi

İlave tediye ne zaman yatacak? | 2020 ilave tediye ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin ödeneceği tarihle ilgili açıkla..
Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!
Siyaset

Bakan Varank'ı susturmak isteyen CHP ve HDP'lilere TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan tarihi ayar!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini Meclis sıralarını yumruklayarak kesmek isteyen CHP ve HDP'lilere Meclis Başkanvekili ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay