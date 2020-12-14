İran'dan bir Türkiye açıklaması daha: Dikkatli olmamız lazım

İran'da Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir üzerine ülkesinde gösterilen tepkiye ilişkin, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor." dedi.

İran'daki "90eghtesadi" haber sitesine göre, Zohrevandi, ülkesindeki bazı siyasetçi ve medya kuruluşlarının Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiire gösterdiği tepkiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zohrevandi, "Türkiye hakkında son derece dikkatli olmalı ve nazik davranmalıyız. Türkiye şu an bizim için dünyaya açılan bir koridor. Yani dünyayla ekonomik ve birçok irtibatımız Türkiye yoluyla sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Bir şiir nedeniyle duygusallık ve heyecanla hareket edilmemesi gerektiğini belirten Zohrevandi, şunları kaydetti:

"Mallarımızın transit geçişleri, kamyonlarımızın hareketi ve bankacılık işlemlerimiz, Türkiye üzerinden devam ediyor. Ulusal egemenlik önemli olsa da tek bir kelime için uygunsuz davranış sergileyemeyiz."

Ruhani'nin açıklamaları

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani konuyla ilgili ilk kez açıklama yaparak "Erdoğan ile olan kişisel ilişkilerimiz, bölgesel birçok işbirliği platformundaki beraberliğimiz ve Güney Kafkasya'da sorunlara kalıcı çözümler üretmek için İran'ı davet etmiş olmasından da yola çıkarak, şiiri o amaçla okudu" dedi.

İran basınında Türkiye ve Erdoğan karşıtlığı yapılmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan'ın Zafer Günü'nde Aras türküsünü okuması sonrası İran'da skandal haberler yapıldı. İran basınında atılan 22 manşette de Erdoğan'a hakaretlerde bulunuldu.

İran meclisinde yaşanan kavga

225 İranlı milletvekilinin; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zafer Geçidi Töreni'nde okuduğu şiire haddi aşan ifadelerle 'kınama' mektubu yayımlamasından sonra İran Parlamentosu'nda İranlı ve Azerbancanlı milletvekilleri arasında kavga yaşanmıştı.