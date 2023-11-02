  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler
Ekonomi

İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

Yeniakit Publisher
2023-11-02 14:23:00 -
İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

Ciddi bir şekilde bez ve bebek maması krizinin yaşandığı İran'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İran Hükümeti, bebek maması üretimini Türkiye merkezli bir şirkete verme kararı aldı.

İran, hükümetin çok çocuk kampanyasıyla bebek maması ve bez krizi yaşıyor. Fiyatların artması, üretimin düşmesi nedeniyle zor günler yaşayan İran Hükümeti, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir karar aldı. İran devleti, bebek maması üretimini Türkiye merkezli bir şirkete verme kararı aldı.

İran Hükümeti, Türkiye' yi yakından ilgilendiren bir karar aldı... Bebek maması üretimini Türkiye merkezli bir şirkete verdi

Patronlar Dünyasıı'ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, Bebek Maması ve Bebek Maması Üreticileri Derneği Başkanı Hani Tahvilzadeh, kararın devlet yönetimi tarafından alındığını söyledi. Tahvilzadeh, ancak söz konusu Türk şirketin adını açıklamadı.

Bebek maması krizi 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Tahvilzadeh, hükümetin yerel üreticilere dövize veya yerli üretim için gerekli malzemelere erişim izni vermemesinin bir sonucu olarak üretim kapasitesinin ayda 10 milyon birimden sadece 5 milyona düştüğünü vurguladı.

Tahvilzadeh, bu politikanın yerli firmalarda üretimin durdurulmasına yol açtığını vurguladı. Alınan bilgilere göre geçen yıldan bu yana mamadaki fiyat artışı 2 katından fazla.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bez krizi yaşandı

İran'da bebek maması kıtlığının, İslam Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin İranlı aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmesiyle aynı zamana denk gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bebek maması krizinin yanı sıra, son yıllarda ülkede ciddi bir bebek bezi sıkıntısı da yaşandı.

Kupon dönemi başladı

Bu durumun temelinde Merkez Bankası'nın yerli üreticilere gerekli dövizi tahsis edememesi yatmaktadır. Sonuç olarak İran vatandaşlarına artık bebek maması alabilmeleri için kuponlar veriliyor ve onlar da çocuklarının sağlığı risk altındayken bu vahim duruma tanık oluyorlar. 12 Ekim'den itibaren eczanelere bebek maması alabilmek için nüfus cüzdanı ve bebeğin doğum tarihinin ibraz edilmesi zorunlu hale geldi.

İran'dan Türkiye'ye kritik 'Gazze' ziyareti!
İran'dan Türkiye'ye kritik 'Gazze' ziyareti!

Dünya

İran'dan Türkiye'ye kritik 'Gazze' ziyareti!

BM'ye çağrı: Ölüm makinesini durdurun
BM'ye çağrı: Ölüm makinesini durdurun

Dünya

BM'ye çağrı: Ölüm makinesini durdurun

Az önce tüm kanallar canlı olarak yayınladı! Türkiye ve İran'dan ortak 'İsrail' duyurusu
Az önce tüm kanallar canlı olarak yayınladı! Türkiye ve İran'dan ortak 'İsrail' duyurusu

Gündem

Az önce tüm kanallar canlı olarak yayınladı! Türkiye ve İran'dan ortak 'İsrail' duyurusu

İran, ABD'nin gizli toplantısını açıkladı
İran, ABD'nin gizli toplantısını açıkladı

Dünya

İran, ABD'nin gizli toplantısını açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23