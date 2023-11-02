İran'dan beklenmedik karar! O ürünün üretimini gizlice Türk şirketine verdiler

İran, hükümetin çok çocuk kampanyasıyla bebek maması ve bez krizi yaşıyor. Fiyatların artması, üretimin düşmesi nedeniyle zor günler yaşayan İran Hükümeti, Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir karar aldı. İran devleti, bebek maması üretimini Türkiye merkezli bir şirkete verme kararı aldı.

İran Hükümeti, Türkiye' yi yakından ilgilendiren bir karar aldı... Bebek maması üretimini Türkiye merkezli bir şirkete verdi

Patronlar Dünyasıı'ndan Gökmen Mert Kural’ın haberine göre, Bebek Maması ve Bebek Maması Üreticileri Derneği Başkanı Hani Tahvilzadeh, kararın devlet yönetimi tarafından alındığını söyledi. Tahvilzadeh, ancak söz konusu Türk şirketin adını açıklamadı.

Bebek maması krizi 10 yılı aşkın bir süre önce başladı. Tahvilzadeh, hükümetin yerel üreticilere dövize veya yerli üretim için gerekli malzemelere erişim izni vermemesinin bir sonucu olarak üretim kapasitesinin ayda 10 milyon birimden sadece 5 milyona düştüğünü vurguladı.

Tahvilzadeh, bu politikanın yerli firmalarda üretimin durdurulmasına yol açtığını vurguladı. Alınan bilgilere göre geçen yıldan bu yana mamadaki fiyat artışı 2 katından fazla.

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Bez krizi yaşandı

İran'da bebek maması kıtlığının, İslam Cumhuriyeti hükümet yetkililerinin İranlı aileleri daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmesiyle aynı zamana denk gelmesiyle ortaya çıkıyor. Bebek maması krizinin yanı sıra, son yıllarda ülkede ciddi bir bebek bezi sıkıntısı da yaşandı.

Kupon dönemi başladı

Bu durumun temelinde Merkez Bankası'nın yerli üreticilere gerekli dövizi tahsis edememesi yatmaktadır. Sonuç olarak İran vatandaşlarına artık bebek maması alabilmeleri için kuponlar veriliyor ve onlar da çocuklarının sağlığı risk altındayken bu vahim duruma tanık oluyorlar. 12 Ekim'den itibaren eczanelere bebek maması alabilmek için nüfus cüzdanı ve bebeğin doğum tarihinin ibraz edilmesi zorunlu hale geldi.