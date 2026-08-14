İran'dan basra körfezinde gözdağı! Hürmüz Boğazı resmen kapatıldı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Basra Körfezi'nin stratejik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu ve bölgedeki tüm hareketliliğin eksiksiz kontrol altına alındığını bildirdi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, konuya ilişkin kararlılık mesajı verdi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek, bölgedeki hareketliliğin tamamen ve kararlı şekilde kontrol altında tutulduğunu açıkladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Ali Azmayi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Azmayi, "Hürmüz Boğazı kapalıdır. Hareketlilik üzerindeki hakimiyetimiz tam ve kararlıdır. Bu boğazdaki hiçbir hareket Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri mensuplarının gözünden kaçmaz" ifadelerini kullandı.
ABD'li yetkililerin açıklamalarına da değinen Azmayi, "Gerçek, sahada görülmeli, bildirilerde ve Amerikalı yetkililerin açıklamalarında değil" dedi.