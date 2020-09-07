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Dünya İran'dan BAE'ye sert uyarı! 'MOSSAD bunu yaparsa siz de sorumlusunuz'
Dünya

İran'dan BAE'ye sert uyarı! 'MOSSAD bunu yaparsa siz de sorumlusunuz'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) uyararak, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya açık, herhangi bir girişimde bulunurlarsa buna karşılık verilecek cevap sadece Siyonist rejimle sınırlı kalmayacaktır. BAE de cevap verilecekler arasında yer alacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:26:00 -
İran'dan BAE'ye sert uyarı! 'MOSSAD bunu yaparsa siz de sorumlusunuz'

Terör devleti İsrail ile anlaşan ve Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) İran’dan uyarı geldi.

İran Meclis Başkanı Ali Laricani'nin özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) İsrail ile anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Emir Abdullahiyan, İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD’a dikkat çekerek bölgedeki adımlardan sadece İsrail’in değil BAE’nin de sorumlu olacağını belirtti.

Abdullahiyan, ‘’Mossad veya ona bağlı yapılar, İran ve bölgede gizli veya açık, herhangi bir girişimde bulunurlarsa buna karşılık verilecek cevap sadece Siyonist rejimle sınırlı kalmayacaktır. BAE de cevap verilecekler arasında yer alacaktır." dedi.

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Yorumlar

oflu

HADİ ORADAN, HADİ ORADAN PERS MOLLASI,BİR ... YAPACAĞIN YOK, YALANDAN RÜZGAR YAPMA.
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