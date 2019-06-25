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İran'dan 'B Takımı' uyarısı: Savaşa susamışlar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın aksine "B Takımı" olarak adlandırdığı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başında olduğu grubun diplomasi yerine savaş istediğini belirtti.

25 Haziran 2019 Salı 07:36
İran'dan 'B Takımı' uyarısı: Savaşa susamışlar

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında,  ABD Başkanı Trump'ı Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'un başını  çektiği "B Takımı" konusunda uyardı.

Zarif mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Donald Trump, ABD askeri güçlerinin Basra Körfezi'nde işi olmadığı  konusunda yüzde yüz haklı. Güçlerini çekmesi, ABD ve dünyanın menfaatlerine  tamamen uygun ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça  ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar."

Zarif, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, İsrail Başbakanı  Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu  Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'i "B Takımı" olarak adlandırıyor.

ABD'nin 2003'deki Irak işgalinin mimarlarından olan Bolton'un, Trump'ı  İran'a karşı askeri saldırıya çekmeye çalıştığı yorumları yapılıyor. Trump ise  iki gün önce Beyaz Saray'da yaptığı bir konuşmada Bolton hakkında, "Çok iyi iş  çıkarıyor ama Orta Doğu konusunda sık sık anlaşmazlık içindeyiz." demişti.

ABD-İran gerilimi

ABD'nin Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek  yaptırımları yeniden uygulamaya başlamasından sonra Tahran-Washington hattında  yaşanan gerginlik perşembe günü Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD'ye ait İnsansız  Hava Aracını (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde vurarak düşürmesinden sonra  tırmanmıştı.

İran, İHA'nın hava sahası ihlali nedeniyle vurulduğunu savunurken ABD,  uçağın uluslararası hava sahasında vurulduğunu öne sürüyor.

Trump, cuma günü İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiğini,  ancak 150 civarında İranlının ölebileceği bilgisini alınca saldırı emrini  durdurduğunu açıklamıştı.

ABD yönetimi İHA'nın düşürülmesinin ardından bugün İran lideri Ali  Hamaney'i de kapsayacak şekilde Tahran'a yönelik yeni yaptırımlar getirmişti.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 07:36
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