İran'dan Ayasofya bildirisi: Dünyadaki tüm Müslümanlar bu kararı desteklemeli

İran’da bulunan Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Türkiye’nin Ayasofya’yı camiye çevirme kararını desteklediklerini duyurarak, tüm Müslümanlardan da bu karara destek vermelerini istedi.

"Cesurca ve takdire şayan bir adım"

Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Türkiye’nin Ayasofya kararı ile alakalı bildiri yayımladı. Bildiride Türkiye’nin Ayasofya’yı tekrar camiye çevirmesinin cesurca ve takdire şayan bir karar olduğu belirtilirken, “Türkiye Cumhurbaşkanının bu kararı, İslam kimliğini yeniden canlandırmak ve İslam mirasını Müslüman dünyaya yeniden kazandırmak adına cesurca ve takdire şayan bir adım” ifadelerine yer verildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin İslam dünyasının 500 yıllık mirası olduğu belirtilen bildiride, Müslümanların iktidar ve hakimiyetlerinin göstergesi olan Ayasofya’nın müzeye dönüştürülmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

"Batı dünyası camilere zarar verirken, Müslümanlar kiliseleri korudu"

Bildiride ayrıca, Batı dünyasının Haçlı seferleri sırasında İslam miraslarına ve camilerine büyük zararlar verdiği belirtilirken, “İslam dünyasına ait tüm mimari yapılar Batı tarafından tahrip edilirken Müslümanlar, Batı medeniyetinin kalıntılarını yok etmedi. Müslümanlar kiliseleri korumak için onları ibadethanelere dönüştürerek kültürel etkileşim ve uygarlığın devam etmesine yardımcı oldu” ifadeleri kullanıldı.

Dünya İslami Uyanış Kurultayı, yayımladığı bildiride Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasını desteklediklerini belirterek, dünyadaki tüm Müslümanlardan bu kararı desteklemelerini istedi.