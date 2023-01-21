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Dünya İran'dan Avrupa'ya sert uyarı
Dünya

İran'dan Avrupa'ya sert uyarı

Avrupa'nın Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) terör listesine almak istemesine İran'dan set tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 21:51:00 -
İran'dan Avrupa'ya sert uyarı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Avrupa Parlamentosunun (AP), Devrim Muhafızları Ordusunu (DMO) "terör" listesine alma kararına tepki göstererek "Avrupa'ya geçmiş hatalarını tekrarlamama tavsiyesinde bulunuyoruz." dedi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, AP'nin DMO’yu "terör" listesine alma kararı sonrası Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami'ye destek ziyaretinde bulundu.

Görüşme sonrası açıklama yapan Tümgeneral Selami, DMO’nun terör ile mücadelesi sayesinde terörün Avrupa ülkelerine ulaşmadığını savunarak "ABD tarafından finanse edilen terör örgütlerine rağmen" Avrupa'nın istikrar ve güven içerisinde olduğunu belirtti.

Avrupa ülkelerini, DMO aleyhinde aldıkları karar nedeniyle uyaran Selami, "Avrupa'ya geçmiş hatalarını tekrarlamama tavsiyesinde bulunuyoruz. Aksi durumda sonuçlarına katlanırlar. Biz bu tür tehditlerden asla endişe duymuyoruz." ifadesini kullandı.

Avrupa’nın iki kez dünya savaşı yaşadığı hatırlatmasında bulunan Selami, bu savaşlardan ders alınması gerektiğini belirterek Avrupa'nın yayınladığı bildiriler ve aldığı kararlar ile DMO'yu zayıflatamayacağını söyledi.

Selami, destek ziyaretinin anlamlı olduğunu belirttiği Kalibaf'a teşekkür etti.

Kalibaf ise Meclis olarak DMO’nun yanında olduklarını ve AP'nin aldığı kararı kınadıklarını söyledi.

Muhammed Bakır Kalibaf, Avrupa Konseyinin Devrim Muhafızları Ordusu’nu "terör" listesine alma kararını onaylaması durumunda İran Meclisinin sert misilleme ile karşılık vereceği uyarısında bulundu.

AP, 19 Ocak’ta, Avrupa Birliği tarafından İran'a daha fazla yaptırım getirilmesi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye yaptırım uygulanması ve DMO'nun AB'nin terör listesine alınması taleplerini içeren ancak bağlayıcılığı olmayan karar tasarısını kabul etmişti.

Tasarıda, İran'da Mahsa Emini'nin polis nezaretinde ölmesinin ardından başlayan protestolar nedeniyle verilen idam cezalarının kınandığı, gözaltına alınan göstericilerin serbest bırakılması gerektiği ifade edilmişti.

AP’nin kabul ettiği tasarının 23 Ocak’ta gerçekleşecek Avrupa Konseyi toplantısında onaylanması durumunda İran DMO resmen terör örgütü listesine girmiş olacak.

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