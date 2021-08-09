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Dünya

İran'dan Afganistan hamlesi

İran, Afganistan'da devam eden çatışma ortamının ardından Taliban güçlerine geçen bazı sınır bölgelerinde geçişleri kapatma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 09:42:00 -
İran'dan Afganistan hamlesi

İran yönetimi, Afganistan'da Taliban kontrolü altına giren bazı sınır geçişlerini kapatma kararı aldı.

İran tarafından yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz gün Taliban'ın kontrolüne geçen Nimruz ilinin Zerenç sınır kapısı geçici olarak kapatıldı.

Kapatma kararına gerekçe olarak bölgede şiddet olaylarının artması gösterildi.

Taliban geçtiğimiz gün Zerenc şehrini kontrol altına almış, Kabil hükümeti güçleri İran'a kaçmıştı.

Hareket, Afganistan'ın İran'a açılan üç sınır kapısının hepsini kontrol altında tutuyor.

Kaynak: Mepa News

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