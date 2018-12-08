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İran'dan ABD'ye tepki: Bölgeyi 'barut deposu' haline getirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin bölgeye ihtiyacın çok üzerinde silah satarak, bölgeyi adeta ‘barut deposu’ haline getirmekle suçladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:49
İran'dan ABD'ye tepki: Bölgeyi 'barut deposu' haline getirdi

Türkiye'nin de katıldığı Tahran'daki ‘Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi' konulu konferans sırasında basın mensuplarına konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "ABD tarafından bölgemize satılan silahların miktarı inanılmaz ve bölgedeki ihtiyaçların çok ötesindedir. Bu da Amerikalıların bölgemizde çok tehlikeli bir politika izlediği gösteriyor" dedi.

Zarif, sözlerini şöyle sürdürdü: "ABD'nin bu politikası bölgemizi çok gelişmiş ve yıkıcı silahların deposu haline getirmiş durumdadır. Ne yazık ki bu tutum bölge barış ve güvenliğine hiç yardımcı olmuyor".

Çinli Huwae'nin patronunun kızı ve CFO'su Meng Wanzhou'nun gözaltına alınmasına değinen Zarif, "Bu ABD'nin gücünden ziyade çaresizliğini gösteriyor" dedi.

 

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:49
  1. ABD
  2. Tahran
  3. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif
  4. İran

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