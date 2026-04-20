Mavi Vatan’da tarihi eşik: Aynı anda 50 askeri gemi inşa edilecek ROKETSAN’dan Malezya’da düzenlenen DSA fuarına çıkarma! Soytarılığın böylesine az rastlanır! Ekrem’in babasından motor yakan ifade BAE'de dolar depremi Çin Lideri Şi’den kritik ‘Hürmüz’ çıkışı: Küresel enerji hattı tehlikede Beştepe'de kritik toplantı başladı! İşte gündem maddeleri Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'dan Türk Dünyası'na mesaj Yıkan değil, yapan olacağız TBMM'de 23 Nisan oturumu: Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar! "Geleceği siz yöneteceksiniz" TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'tan koltuğu alan çocuktan tüyleri diken diken eden sözler 14’lük katil yoksul muydu? DEM’li Koçyiğit okul saldırısını bakın neye bağladı
İran'dan ABD'ye sert mesaj: "Bu tutum diplomasiyle bağdaşmıyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin İran’a yönelik adımlarını sert sözlerle eleştirdi...

İran ile Rusya arasındaki telefon görüşmesinde bu kez ABD’nin bölgedeki tutumu değerlendirildi.

 

ABD’nin ateşkes ihlali konuşuldu

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler, ABD’nin ateşkesi ihlali iddiaları ve iki ülke arasındaki iş birliği ele alındı. İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Arakçi, görüşmede Rus mevkidaşı Lavrov’u bölgedeki son durum hakkında bilgilendirerek, ABD’nin ateşkesi "sürekli ve tekrarlayan şekilde ihlal ettiğini" ifade etti.

 

"ABD’nin tutumu çelişkili"

ABD’nin İran’a yönelik eylemlerini eleştiren Arakçi, İran limanları ve gemilerine yönelik müdahalelerin sürdüğünü belirterek, Touska adlı kargo gemisine müdahale edilmesi ve mürettebatın alıkonulmasına dikkat çekti. Arakçi, "ABD’nin hukuka aykırı davranışları ve liderlerinin çelişkili tutumları, diplomasi iddiasıyla bağdaşmamaktadır. İran, karşı tarafın tutumlarını yakından izleyerek, milli çıkarlarını ve güvenliğini korumak için gerekli kararları alacaktır" ifadelerini kullandı.

 

Bölgesel istikrar vurgusu

Görüşmede ayrıca İran ile Rusya arasında bölgesel barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik iş birliği vurgusu yapılırken, Arakçi, Rusya’nın bölgesel istikrarın güçlendirilmesi ve ortak diplomatik girişimlerin sürdürülmesine yönelik istişarelere hazır olduğunu açıklamasından dolayı teşekkür etti.

