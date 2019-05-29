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İran’dan ABD’ye sert gönderme: Gerginliğin sonuçlarını da kabul edin

Katar Dışişleri Bakanı ile bir araya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:54
İran’dan ABD’ye sert gönderme: Gerginliğin sonuçlarını da kabul edin

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerektiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesinden yapılan açıklamaya göre, Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Doha'da bir araya gelen İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımları ve bölgedeki gelişmelerle ilgili olarak Arakçi, "Bölgede tam istikrar ve güvenlik, tüm ülkelerin ekonomik çıkarları ve ulusal güvenlikleri sağlandığı zaman gerçekleşir" dedi.

Ortak bölgesel sorunlar ele alındı

İran'ın bölgesel güvenlik için rolünü oynadığını ifade eden Arakçi, "ABD, İsrail ve onlarla birlikte hareket eden ülkelerin, çıkardıkları gerginliğin sonuçlarını da kabul etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD ile her türlü müzakere ihtimalini reddeden Arakçi, İran'ın önceliğinin bölge ülkeleriyle diyalog olduğunu ve Basra Körfezi'nde Bölgesel Diyalog Forumu gibi organizasyonlar ile Saldırmazlık Anlaşmasının komşu ülkeler arasındaki yapıcı muamele ve güven kanallarını tesis edebileceğini belirtti.

Görüşmeye ilişkin Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise ikili ilişkiler ve ortak bölgesel sorunların ele alındığı ifade edildi.

Al Sani, iki ülke üst düzey yetkililerin bir araya gelmesi ve yapılan istişarelerden duyduğu memnuniyeti belirterek, bölgede hali hazırda yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirdi.

Açıklamaya göre Arakçi, bölgenin istikrarı ve güvenliği için İran'ın Körfez ülkeleriyle bir diyaloga hazır olduğunu vurguladı.

Arakçi, Basra Körfezi ülkelerindeki temasları kapsamında Umman ve Kuveyt'i de ziyaret etmişti.

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Haber Tarihi: 29 Mayıs 2019 Çarşamba 08:54
  1. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
  2. Ortak bölgesel sorunlar
  3. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman
  4. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el Sani
  5. Al Sani
  6. Doha
  7. İran
  8. ABD
  9. Basra Körfezi

YORUM YAZ

  • KeskinKeskin1 sa önce
    Savaş yakın, Tarafsız olanlarla saldırmazlık anlaşması yapıyor . her savaştan önce yapılır. hedef olmayan ülkelerle.ama katar dışındakiler suudlara acık veya kapalı destek olacaklar istemeselerde .başkanlarını bile rehin alınıyorsa gerisi hikaye. iranı istemesekte destekleyen biz oluruz...
  • Cemil AYDINCemil AYDIN1 sa önce
    Hassss Sizden bir cacık olmaz İngiliz Proje dewleti. Ancak sokakta efelenir durursunuz sizin en iyi bildiğiniz şey kankanız İsrail gibi Müslüman Öldürmek. DAEŞ de sözde İslamcı Ama hep ABD ye alan açmıştır Batılı İstiihbaratların kurduğu paravan Terör örgütleri gibisiniz Acemlerde aynı misyonu yürütüyor.Yersen güya Batılılara karşılar sen külahıma anlat Batılılar sizin stratejik ortağınız dün ortak düşmanınız Osmanlıydı bu gün Türkiye Cumhuriyeti değişen ne Yine Düşmansınız yine düşman Kayıkçı kavganızı yemiyoruz artık sıkıysa vur ABD yi de birazda sizden Şehit görelim Şİİler...

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