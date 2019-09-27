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İran'dan ABD'ye rest: Saldırırsa karşılık veririz

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mescidi, ABD'den ülkesine yönelik bir saldırı halinde aynı şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

27 Eylül 2019 Cuma 14:09
İran'dan ABD'ye rest: Saldırırsa karşılık veririz

İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrc Mecidi, Irak'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "ABD, İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı askeri saldırıda bulunursa buna biz de kuvvetle karşılık veririz. Irak veya dünyanın neresinde olursa olsun ABD güçlerine saldırırız" dedi.

ABD'nin Irak'taki varlığını da kabul etmediklerini dile getiren Mescidi, "ABD'liler Irak'ın ve bölgedeki herkesin iç işlerine karışıyor. ABD güçlerinin Irak ve bölgede bulundukları tüm noktalardan çıkarılması gerekiyor. Varlıkları, gerginliği artırıyor ve güvensizlik yaratıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, geçen hafta Bağdat'ta yaptığı açıklamada bölgedeki gerginliğe dikkati çekmişti.

Salih, "Irak'ın çatışma sahasından çıkarların buluştuğu alana evrilmesi gerekiyor. Bölgedeki durum gergin. Irak olarak, hiçbir bölgede savaş olmasını istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 14:09
  1. İran
  2. Irak
  3. ABD

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