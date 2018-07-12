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İran'dan ABD'ye rest! 'Rusya yerini doldurmaya hazır'

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, ABD'nin ambargosu sonrası batılı şirketlerin boşalttığı yeri Rus şirketler tarafından doldurulacağını belirtti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 16:00
İran'dan ABD'ye rest! 'Rusya yerini doldurmaya hazır'

Velayeti, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye ilişkin İran devlet televizyonuna konuştu.

Putin'le görüşmesinin yaklaşık 2 saat sürdüğünü dile getiren Velayeti, "Hamaney, Rusya'yla ilişkilerimizi köklü ve stratejik olarak görmektedir. Putin de aynı düşüncededir." dedi.

İki ülke ticaret hacminin son 4 ayda yüzde 36 arttığına işaret eden Velayeti, Putin'in iki ülke ticaret hacmini 50 milyar dolar seviyesine çıkartmayı hedeflediğini belirtti.

RUSYA ABD'NİN YERİNİ DOLDURMAYA HAZIR

Velayeti, "Putin, Rusya'nın petrol ve doğalgaz alanında 50 milyar dolar yatırım yapmaya ve İran'dan ayrılan şirketlerin yerini doldurmaya hazır olduklarını söyledi." ifadelerini kullandı.

Petrol, barışçıl nükleer faaliyetler, demir yolu taşımacılığı, kuzey-güney demir yolu bağlantısı gibi konuların konuşulduğunu ifade eden Velayeti, "Petrol alanında Rusya'nın önde gelen şirketlerinden biriyle 4 milyar dolarlık anlaşmanın tamamlanması aşamasına gelindi. Rus Petrol ve Gazprom Neft şirketleriyle 10 milyar dolarlık bir yatırım yapmalarıyla ilgili görüşmeler başladı." dedi.

RUSYA ABD'NİN YAPTIRIMLARINI KABUL ETMİYOR

Nükleer faaliyetler konusunda, Ruslar'la bin megawatt gücünde bir reaktörü hayata geçirdiklerini, görüşmede 100 ve 35 megawatt gücünde 2 reaktörün ülkenin güneyinde kurulmasının gündeme getirildiğini dile getiren Velayeti, Putin'in Birleşmiş Milletlerin onaylamadığı yaptırımları ABD'nin İran'a uygulamasını kabul etmediğini söyledi.

Suriye sorununun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya ve İran'ın bir araya geldiği Astana görüşmeleriyle ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin'in gelecek toplantının Tahran'da düzenlenmesini önerdiğini dile getiren Velayeti, son günlerde İsrail'in Rusya'dan İran askerinin Suriye'den çıkmasına yönelik talepleriyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Novo-Ogarevo Başkanlık Rezidansı’nda Putin, Velayeti’yi kabul etti. Görüşmede Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da hazır bulundu. İran tarafından Hamaney’in danışmanlarından Ali Asgar Fathi Sarbangoli ve İran’ın Moskova Büyükelçisi Mehdi Sanai de görüşmeye katıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da yaptığı görüşmede Suriye’deki İran güçlerinin varlığını tartışmıştı.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 16:00
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