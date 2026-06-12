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Gündem İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyiz
Gündem

İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyiz

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyiz

Trump'ın "anlaşma çok yakın" açıklamasının ardından konuşan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Tahran'ın henüz nihai kararını vermediğini belirterek müzakerelerde kırmızı çizgilerden taviz verilmeyeceğini söyledi. Bekayi ayrıca ABD'yi "devlet korsanlığı" ile suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile olası bir anlaşmanın çok yakında imzalanabileceği yönündeki açıklamalarının ardından Tahran yönetiminden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütülen müzakerelerde henüz nihai kararın verilmediğini belirterek, İran'ın kırmızı çizgilerinden taviz vermeyeceğini vurguladı.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Bekayi, anlaşmanın imzalanacağı tarih ve yer konusunda ortaya atılan iddiaların spekülatif olduğunu söyledi. Görüşmelerde önemli ilerleme sağlandığını ifade eden Bekayi, müzakere metninin büyük bölümünün tamamlandığını doğruladı. Ancak ABD tarafının süreç boyunca pozisyonunu defalarca değiştirdiğini belirten İranlı sözcü, bu durumun müzakereleri zorlaştırdığını kaydetti.

"KARAR HENÜZ VERİLMEDİ"

Bekayi, İran'ın anlaşmaya ilişkin nihai kararını henüz vermediğini belirterek, ülkesinin temel ilkelerinden ve ulusal çıkarlarından geri adım atmayacağını ifade etti. İran yönetimi, özellikle nükleer program ve yaptırımlar konularında kırmızı çizgilerinin korunacağını vurguluyor.

ABD'YE "DEVLET KORSANLIĞI" SUÇLAMASI

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı ayrı bir açıklamada ise ABD ordusunun Umman Körfezi'nden geçen Palau bayraklı M/T Settebello gemisine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi.

Saldırıda 3 Hint denizcinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bekayi, yaşanan olayı "Amerika'nın süregelen silahlı soygun ve devlet korsanlığı politikasının açık bir kanıtı" olarak değerlendirdi.

Hayatını kaybeden denizcilerin ailelerine, Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerini ileten Bekayi, uluslararası topluma da çağrıda bulundu.

"ABD HESAP VERMELİ"

Bekayi açıklamasında, "Uluslararası toplum, denizlerdeki seyrüsefer özgürlüğünü tehlikeye atarken küresel barış ve güvenliği tehdit etmeye devam eden ABD'yi hukuksuz davranışlarından dolayı sorumlu tutmalıdır" ifadelerini kullandı.

Trump'ın anlaşma konusunda iyimser mesajlar verdiği bir dönemde gelen açıklamalar, Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerde henüz tüm pürüzlerin giderilmediğini ve taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının sürdüğünü ortaya koydu.

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İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyiz
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Gündem

İran'dan ABD'ye net mesaj: Kırmızı çizgilerimizden taviz vermeyiz

 

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