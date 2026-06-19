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Dünya İran'dan ABD’ye Lübnan mesajı
Dünya

İran'dan ABD’ye Lübnan mesajı

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İran'dan ABD’ye Lübnan mesajı

Açıklamalarda bulunan İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkan Azizi, Amerika Birleşik Devletleri'ne Lübnan ile ilgili mesaj gönderdi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları hakkında, “ABD’nin mutabakat zaptının ilk maddesine bağlı kalmaması, hala İran halkının güvenini kazanma iradesine sahip olmadığını göstermektedir.” dedi.

Azizi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları ve ABD’nin sorumluluğu hakkında açıklamada bulundu.

 

Ülke olarak sağlam bir şekilde ayakta olduklarını vurgulayan Azizi, “ABD’nin mutabakat zaptının ilk maddesine bağlı kalmaması, hala İran halkının güvenini kazanma iradesine sahip olmadığını göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Mutabakat zaptına ilişkin ihlallerin sürmesinin ağır bir bedeli olacağı uyarısında bulunan Azizi, ihlallere yönelik, akıllıca ve caydırıcı bir şekilde cevap verilmesinin söz konusu bedelin ilk aşaması olacağını söyledi.

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