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İran'dan ABD'ye kritik çağrı!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'ye küresel gerçeklere uyum sağlama çağrısında bulundu.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:36
İran'dan ABD'ye kritik çağrı!

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, dünyadaki ticaret ve güç dengelerinin yer değiştirdiğini belirterek, İran, Rusya ve Çin'e karşı girişimlerde bulunan ABD'ye küresel gerçeklere uyum sağlama çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Uluslararası ticaret ve güç yer değiştiriyor. Ne Çin ve İran'a karşı ekonomik terörizm ne de INF Anlaşması'ndan ayrılmak bu süreci geriye çevirebilir. ABD, kendisini izole etmekten vazgeçmeli ve yeni küresel gerçeklere uyum sağlamalıdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin iki gün önce yaptırım listesine aldığı İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca son zamanlarda İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi bölge ülkeleriyle ilişkilerindeki olumlu seyrin B Takımı olarak adlandırdığı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un başını çektiği "savaş yanlısı" grubu sindirdiğini ifade etti.

ABD yönetimi İran'la nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı çekildikten sonra bu ülkeye yönelik yaptırımları geri getirmişti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'den ithal edilen mallara yüz milyarlarca dolarlık gümrük tarifeleri uygulamış, Çin'in de aynı şekilde karşılık vermesi üzerine iki ülke arasında "ticaret savaşları" başlamıştı.

Washington yönetimi bugün de 8 Aralık 1987'de Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) resmen çekildiğini açıkladı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 17:36
  1. İran
  2. Cevad Zarif

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