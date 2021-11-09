İran’dan ABD’ye karşı yeni hamle

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Abdullahiyan, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da 29 Kasım'da yeniden başlaması planlanan nükleer anlaşma müzakereleri ele alındı.

İran'ın savunma programının bir egemenlik konusu olduğunu kaydeden Abdullahiyan, "ABD'nin yaptırımlarla ilgili yapıcı olmayan tavrını dikkate almadan ülkemizin savunma kapasitesini güçlü bir şekilde artırmaya devam edeceğiz." dedi.

Abdullahiyan, ABD'nin İran'a yönelik son yaptırımlarının güven zedeleyici olduğunu ifade ederek, "İran iyi bir anlaşmanın sağlanmasını istiyor. Bunun olması için de karşı tarafın taahhütlerine dönmesi ve yaptırımları kaldırması gerekiyor." görüşünü paylaştı.

İranlı Bakan müzakerelerde hızlı bir sonuca ulaşmaya hazır olduklarını ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının da meseleleri siyasileştirmekten kaçınması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Fransa Dışişleri Bakanı da tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönmesini desteklediklerini dile getirdi. Le Drian, Viyana'daki görüşmelerde hızla ilerleme kaydedilmesi temennisinde bulundu.