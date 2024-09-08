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Dünya İran'dan ABD'ye cevap: Tavrımız değişmedi!
Dünya

İran'dan ABD'ye cevap: Tavrımız değişmedi!

Yeniakit Publisher
2024-09-08 13:08:00 -
İran'dan ABD'ye cevap: Tavrımız değişmedi!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, İran'ın Rusya'ya balistik füze temininin daha fazla sivil kaybına neden olacağı konusunda uyarılarda bulundu.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) Sözcüsü Sean Savett, "İran'ın Rusya'ya balistik füze sağladığı" haberlerine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

'İRAN'IN RUSYA'YA BALİSTİK FÜZE YOLLAMASI DAHA FAZLA SİVİLİN ÖLÜMÜNE YOL AÇAR'

Söz konusu haberlerin doğruluğuna ilişkin yorum yapmayan Savett, "İran'ın Rusya'ya herhangi şekilde balistik füze yollaması, İran'ın Rusya'ya Ukrayna ile savaşında desteğini dramatik biçimde artırdığını gösterir ve (bu durum) daha fazla Ukraynalı sivilin ölümüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

İRAN'DAN ABD'YE YANIT: RUSYA'YA KARŞI TAVRIMIZ DEĞİŞMEDİ

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği de bu duruma yönelik haberlere ilişkin gelen sorulara yazılı açıklamada bulundu.

İran'ın Rusya'ya karşı tavrının değişmediği bildirilen açıklamada, "İran, çatışan taraflara, insan kayıplarının artmasına, altyapının tahrip olmasına ve ateşkes müzakerelerinden uzaklaşılmasına yol açan askeri yardım sağlanmasını insanlık dışı olarak değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu sebeple İran, sadece kendisi bu tür eylemlerden kaçınmıyor, aynı zamanda diğer ülkelere de çatışmaya dahil olan taraflara silah tedarikini durdurmaları çağrısında bulunuyor." ifadesi yer aldı.

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