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İran'dan ABD'nin yaptırımlarına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: - "Ülkenin yargı ve emniyetteki üst düzey yetkilileri ile kurumlarının yaptırım listesine eklenmesi, ABD'nin önceki yaptırımlarının başarısız olduğunun bir göstergesidir"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:32:12 -
İran'dan ABD'nin yaptırımlarına tepki

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli ile diğer bazı yetkililerin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasını önceki yaptırımların başarısızlığının bir göstergesi olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, yaptığı yazılı açıklamada, insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle bazı İranlı yetkililerin ABD tarafından yaptırım listesine alınmasına tepki gösterdi.

Yaptırım uygulanan kişilerin sivil yetkililer olduğuna dikkati çeken Musevi, "Ülkenin yargı ve emniyetteki üst düzey yetkilileri ile kurumlarının yaptırım listesine eklenmesi, ABD'nin önceki yaptırımlarının başarısız olduğunun bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

ABD'nin yaptırımlarla 2231 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararını ihlal ettiğini ifade eden Musevi, uluslararası topluma bu ihlallerden Washington yönetimini sorumlu tutma çağrısı yaptı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, insan hakları ihlallerinde rol aldıkları gerekçesiyle İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli'nin de aralarında olduğu bazı İranlı yetkililerin yaptırım listesine alındığı belirtilmişti.



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