İran’dan ABD’nin güvenli bölge planına tepki İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planının endişe verici olduğunu ve Suriye’ye müdahale anlamı taşıdığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planının endişe verici olduğunu ve Suriye’ye müdahale anlamı taşıdığını söyledi.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge planını kınadı. ABD tarafından planlanan güvenli bölge kararının Suriye’deki gerilimi attıracağını kaydeden Musevi, “Amerika’nın bu yöndeki benzer adımları Suriye’deki istikrarsızlığı artırmaktadır. Suriye’nin içişlerine müdahale anlamı taşıyan bu plan aynı zamanda bölgede gerginliğe neden olacaktır” dedi. İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, Suriye’nin kuzeyindeki güvenlik endişelerinin komşu ülkeler ile yapılacak işbirliği yoluyla çözülebileceğini söyleyerek, ”Bu konuda yabancı güçlerin müdahalelerine ihtiyaç yoktur” diye konuştu.

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