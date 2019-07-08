0553 313 94 23

İran’dan ABD tehdidine karşı yeni taktik iletişim sistemi

İranlı mühendisler tarafından geliştirilen ‘Sepehr-110’ adı verilen taktik iletişim sistemi, ABD’ye karşı ordunun yönetim ve kontrol altyapısını korumaya çalışmayı amaçlıyor.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
İran’dan ABD tehdidine karşı yeni taktik iletişim sistemi

ABD'nin İran'ın silah bilgisayar sistemlerine siber saldırı düzenlediğinin öne sürülmesinin ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD tehdidine karşı ses ve veri iletimi için yerli bir ordu iletişim sistemi kuracağını açıkladı.

Tasnim’de yer alan habere göre, İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, ‘Sepehr-110’ yeni iletişim teknolojisi ile düşmanın İran'ın gerçek gücünü anlamaya çalışacağını söyledi. Selami ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük güçlerin modern iletişim teknolojileri üzerindeki tekelini kırmakta olduğunu belirtti.

İran Televizyon ve Yayıncılık Kurumu’nun desteğiyle hazırlanan taktik iletişim sisteminin, komutanların savunma ve taarruz, güvenlik şartları, doğal olaylar gibi beklenmedik krizlerde, stratejik, operasyonel, taktik ve askeri düzeylerde tüm iletişim ihtiyaçlarını karşılayabilmesine olanak sağlıyor.

ABD basını geçtiğimiz hafta, ABD’nin İran ordusuna yönelik düzenlenen siber saldırının roketatar ve füzeleri kontrol eden bilgisayar sistemlerini hedef aldığını öne sürmüştü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:25
  1. İran
  2. ABD
  3. ABD'nin siber saldırıları
  4. İran Devrim Muhafızları Ordusu
  5. İran Devrim Muhafızları Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami
  6. ‘Sepehr-110’
  7. Taktik iletişim sistemi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kongolu eski lider Ntaganda savaş suçlarından mahkum edildi
    1. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    2. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    3. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    4. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    5. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    6. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    7. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    8. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    9. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    10. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    11. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    12. Arılar onu sokmuyor
    13. Altın fiyatları
    14. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    15. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    16. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    17. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    18. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    19. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    20. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    21. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    22. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
    23. İzmir’in o ilçesinde seçimler yeniden..
    24. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    25. Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:
    26. Midyat’ta uyuşturucu madde ele..
    27. Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda..
    28. Marmaris Kent Konseyi’nin yeni..
    29. Atık toplayıcıların depoları tahliye..
    30. Çin'den dünyaya "ortak uluslararası..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor