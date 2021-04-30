İran'daki şok oran! Hastaların yüzde 70'inden fazlasında tespit edildi

İran Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu Üyesi Minu Mohrez, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının yüzde 70'inden fazlasında Kovid-19'un İngiliz varyantının saptandığını duyurdu.

Devlet televizyonuna bağlı yayın yapan Genç Gazeteciler Kulübü'ne konuşan ülkenin önde gelen enfeksiyon hastalıkları uzmanlarından Mohrez, İngiltere'de koronavirüsün daha hızlı yayıldığı ifade edilen mutasyonlu türünün İran'da yaygın şekilde görüldüğünü bildirdi.

İran'da şu anda salgının dördüncü dalgasının zirvelerinin görüldüğünü ifade eden Mohrez, yakın zamanda vaka sayısı ve can kayıplarında düşüş ihtimalinin sağlık kurallarına riayet edilmesine bağlı olduğunu vurguladı.

Mohrez, virüsün varyantlarına karşı da ikazda bulunarak, "Şu anda hastalarımızın yüzde 70'inden fazlası Kovid-19'un İngiliz varyantına yakalanmıştır." ifadelerini kullandı.

İran, İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonlu türünün tespit edilmesinin ardından 22 Aralık 2020'de bu ülke ile uçak seferlerini durdurmuştu. İran'da mutasyonlu virüs ilk kez 5 Ocak'ta görülmüş ve ilk can kaybı da 12 Şubat'ta yaşanmıştı. Sağlık Bakanı Said Nemeki, 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün hemen hemen ülkenin tamamına yayılmış olabileceğinin uyarısında bulunmuştu. İran, mutasyonlu virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 20 Şubat'ta Irak'a açılan 7 sınır kapısından yolcu geçişlerini durdurduğunu bildirmişti.