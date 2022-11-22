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Dünya İran'daki Kürt din adamlarından "referandum" çağrısı! "Protestoları destekliyoruz"
Dünya

İran'daki Kürt din adamlarından "referandum" çağrısı! "Protestoları destekliyoruz"

İran'da şeriat karşıtı gösteriler ülke genelinde şiddet olaylarına dönüşürken, Sunni Kürt din adamları protestoları desteklediklerini duyurarak, "referandum" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 18:18:00 - 2022-11-22 18:41:46

 Yeniaki.com.tr 

İran'da Mahsa Amini'nin ölümünün bahane edilmesi ile başlayan rejim karşıtı gösteriler, ülke genelinde şiddet olaylarına dönüştü.

ABD'li yetkililer tarafından yapılan, "İran'a huzur getireceğiz" açıklamaları, oynanan oyunu gözler önüne sererken, ülkenin doğusundaki Sünni Kürt din adamlarından şaşırtan bir çıkış geldi.

Bir araya gelip video kaydeden Kürt din adamları, mevcut protestoları desteklediklerini söyledi.

İran rejiminin İslam'a aykırı adaletsizlikler yaptığını iddia eden din adamları "referandum" çağrısında bulundu.

Kaynak: K 24

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