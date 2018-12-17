İran'daki gösterilerde gözaltılar başladı

İranlı yetkililer, maaşlardaki gecikme nedeniyle beş haftadır protesto gösterileri düzenleyen çelik fabrikası çalışanlarından bir kısmını gözaltına aldı.

Yarı resmi ILNA’nın bildirdiğine göre, tutuklamalar Pazar gecesi oldu. Ancak devlete ait Ulusal İran Çelik Grubu’nun başkanı Kasra Ghafuri, işçilerin gözaltına alınmadığını, sadece “celple çağrıldıklarını” belirtti.

Ülkenin güneybatısındaki petrol zengini Huzistan eyaletinin başkenti Ahvaz’daki fabrika 1960’lı yılların başında kurulmuştu ve bünyesinde halen dört bin civarında işçi çalışıyor. Fabrika 2008’de özelleştirilmişti ancak mali sorunların ardından 2016’da devlete ait bir bankaya tekrar devredilmişti.

Ülkede protestolar arttı

Ekonomik kriz geçiren İran son aylarda yer yer protesto gösterilerine sahne oldu. Yetkililer, Amerika’nın uluslararası nükleer anlaşmadan çekildikten sonra Tahran’a karşı yeniden yürürlüğe koyduğu yaptırımların etkisini hafifletmeye çalışıyor.

Kasım ayında da yine Huzistan’da bir şeker fabrikasının dört çalışanı, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle düzenledikleri protesto gösterilerinin ardından tutuklanmıştı.

İran riyali değer kaybediyor

Ayrıca İran Merkez Bankası geçen ay, 2017 yılına göre süt ürünleri ve yumurta fiyatlarının yüzde 57, meyve fiyatlarını yüzde 68, et fiyatlarının yüzde 39, şeker fiyatlarının yüzde 41 ve pirinç fiyatlarının yüzde 21 arttığını açıklamıştı.

İran riyali de dolar karşısında geçen yıla göre ciddi oranda değer kaybetti. Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney, Merkez Bankası’na riyali güçlendirmesi talimatı verdi.