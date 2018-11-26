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İran'daki deprem Irak'ta bir kişinin ölümüne sebep oldu

İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremin Irak'ta hissedilmesiyle yaşanan panik nedeniyle yüksekten atlayan bir kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 00:15
İran'daki deprem Irak'ta bir kişinin ölümüne sebep oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Ortak Kriz Koordinasyon Merkezince Twitter üzerinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle Süleymaniye vilayetinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, depremin en çok Süleymaniye'nin Germiyan bölgesinde hissedildiği bildirildi.

Süleymaniye İnsani İşler Ofisi Sorumlusu Bestun Jaleyi, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Iran'da 6,4 büyüklüğündeki depremin IKBY'nin birçok yerinde hissedildiğini söyledi.

Jaleyi, deprem korkusu nedeniyle yüksekten atlayan yaralıların durumunun iyi olduğu ve hastanede tedavi altına alındıkları bilgisini verdi.

Yerin 7 kilometre altında meydana geldi

İran'daki Tahran Üniversitesi Jeofizik Enstitüsü Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamada, merkezi Kermanşah eyaletine bağlı Serpol Zehab kırsalı olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilmişti.

Yerel saatle 20.07'de kaydedilen depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilmişti.

Kasım 2017'de meydana gelen Kermanşah merkezli depremin Irak'ta hissedilmesi sonucu da can kaybı yaşanmıştı.

 

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 00:15
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