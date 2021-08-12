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Dünya İran'da zirve yapan Kovid-19 salgınına rağmen muharrem etkinlikleri düzenleniyor
Dünya

İran'da zirve yapan Kovid-19 salgınına rağmen muharrem etkinlikleri düzenleniyor

İran'da salgının başından bu yana en yüksek seviyeye çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıplarına rağmen muharrem ayı törenleri yapılıyor.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 23:06:00 -
İran'da zirve yapan Kovid-19 salgınına rağmen muharrem etkinlikleri düzenleniyor

Başkent Tahran başta olmak üzere ülke genelinde hüseyniyelerde, camilerde ve parklarda toplanan kalabalıklar yas merasimleri düzenliyor.

Tahran'ın İrem Parkı'nda toplanan vatandaşlar da okunan mersiyeler eşliğinde sinelerine vurarak Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" için yas tuttu.

Hicri takvime göre yılın birinci ayı olarak kabul edilen muharremin başlangıcından 10'uncu günü olan Aşure Günü'ne kadar İran'da her gece etkinlikler ve yas törenleri düzenleniyor.

 

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