  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran'da yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kaçak vergi hacmi mevcut

Yeniakit Publisher
2020-06-02 12:43:04 -
İran'da yaklaşık 2,5 milyar dolarlık kaçak vergi hacmi mevcut

ANKARA (AA) - İran Vergi Dairesi Başkanı Omid Ali Parsa ülkede tahmini 40 ila 45 trilyon tümenlik (2,2-2,5 milyar dolar) kaçak vergi hacminin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Hürremabad şehrinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Parsa, ülkedeki vergi sorunlarına değindi.

Parsa, "Ülkenin kaçak vergi hacminin 40 ila 45 trilyon tümen (2,2-2,5 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor. Vergi kaçakçılığı yasa dışı bir suçtur ve hiçbir bahane altında kabul edilemeyecek kırmızı çizgimizdir. " ifadelerini kullandı.

Ülkede, yakında kurulacağını belirttiği "Akıllı Vergi Sistemi" ile vergi kaçakçılığının büyük oranda önleneceğini belirten Parsa, bu adımın kurumunun en önemli hedefi olduğunu söyledi.








Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı