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İran’da vaka sayıları yeniden artıyor

İran’da vaka sayılarında yeniden artış görülürken, 18 Mayıs’ta son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 2 bin 294 olurken bugünkü günlük vaka sayısı 2 bin 392’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 13:35:33 -
İran’da vaka sayıları yeniden artıyor

İran’da vaka sayılarında yeniden artış görülürken, 18 Mayıs’ta son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 2 bin 294 olurken bugünkü günlük vaka sayısı 2 bin 392’ye yükseldi.


İran’da vaka sayılarında artış devam ediyor. son 24 saatte 2 bin 392 korona virüs vakasının tespit edilmesiyle vaka sayısı 129 bin 341’e yükseldi. Ülke genelinde 66 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu salgında ölenlerin sayısının 7 bin 249’a ulaştı.


İran‘da günlük vaka sayıları yeniden artış göstermeye başladı. Ülke genelinde son 24 saatte 18 Mayıs’ta 2 bin 294 olan vaka sayısı 19 Mayıs’ta 2 bin 111 olarak açıklandı. Dün ise son 24 saatte 2 bin 346 olan vaka görülürken bugün vaka sayısı 2 bin 392 olarak kaydedildi. Ölüm sayıları ise 60’ın altına düşmedi.


İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, ülkedeki korona virüs vakalarına ilişkin son istatistikleri paylaştı. Son 24 saatte 2 bin 392 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyleyen Cihanpur, salgın nedeniyle 66 kişinin de hayatını kaybettiğini ifade etti. Cihanpur, son verilerle birlikte ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısının 129 bin 341’e, ölenlerin sayısının ise 7 bin 249’a yükseldiğini açıkladı.


Ülkede toplam 100 bin 564 hastanın virüsü yenerek taburcu olduğunu aktaran Cihanpur, 2 bin 655 kişinin ise durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti.

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