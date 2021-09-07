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Gündem İran’da Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a Taliban tepkisi
Gündem

İran’da Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a Taliban tepkisi

Taliban’a destek verdiği öne sürülen Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan dünya gündeminden düşmüyor. İran’daki bir grup Afgan Pakistan’ı protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-07 12:06:00 -
İran’da Türkiye’nin dost ülkesi Pakistan’a Taliban tepkisi

İran'ın başkenti Tahran'daki Pakistan Büyükelçiliğinin önünde toplanan bir grup, Afganistan'da Taliban'a destek verdiği öne sürülen Pakistan'ı protesto etti.

Pakistan'ın Tahran Büyükelçiliği önünde toplanan bir grup Afganistan vatandaşı, Afganistan'a müdahale ettiği ve Taliban'a destek verdiği gerekçesiyle İslamabad yönetimine karşı gösteri düzenledi.

Ellerinde dövizler taşıyan göstericilerin "Taliban'a ölüm" ve "Pakistan'a ölüm" şeklinde sloganlar attığı görüldü.

Pencşir'deki Direniş Cephesinin Sözcüsü Fehim Deşti'nin öldürülmesinin ardından Pakistan'ın, bu bölgedeki saldırılarda Taliban'a yardım ettiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Pakistan ordusu ise iddiaları yalanlamıştı.

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Yorumlar

ahmed said

dinsiz isen bekle..bir imansız senin hakkından gelecektir
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imam

Taliban dediğiniz oluşum ABD işgalinden önceki Afganistan hükümetidir, şimdi de ABD'yi ülkeden kovan hükümettir. "Taliban" değil, "Afgan hükümeti"dir. Buncağızı bari kavrayın da Amerikan ağzıyla konuşmayın. Yaşasın Afgan hükümeti. Yaşasın Afganistan.
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