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Aktüel

İran'da trol avcılığı yapan 4 tekne alıkonuldu

Gözaltına alınan 8 yabancının uyruğu açıklanmadı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 19:20:25 -
İran'da trol avcılığı yapan 4 tekne alıkonuldu

ANKARA (AA) - İran sahil güvenlik ekiplerinin, Basra Körfezi yakınlarında yasa dışı trol avcılığı yapan 4 tekneyi alıkoyduğu ve yabancı uyruklu 8 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüzgan Sahil Güvenlik Komutan Vekili Albay Abdullah Leşkeri, ülkenin güneybatısındaki Hürmüzgan açıklarında yasa dışı trol avcılığı yaptıkları tespit edilen 4 teknenin alıkonulduğunu söyledi.

Yabancı uyruklu 8 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildiğini aktaran Leşkeri, teknelerde 40 ton balığın ele geçirildiğini belirtti.

Leşkeri, gözaltına alınan yabancı uyruklu kişilerin milliyetini açıklamadı.

Teknelere çelik halatlarla bağlanan yassı tahtalarla denizin dibini tarayarak yavru balıklar dahil tüm deniz canlılarını içine olacak şekilde yapılan trol avcılığı, aynı zamanda onların yaşam alanlarının ve yumurtalarının yok olmasına neden oluyor.


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