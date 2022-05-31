İran'da Sünni din adamına suikast!
İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletinde Sünni bir din adamı suikasta uğradı.
İran'ın güneydoğusunda bulunan Sistan-Beluçistan eyaletinde Sünni bir din adamı suikasta uğradı.
İran rejimine bağlı kaynaklar, Serbaz şehristanına bağlı Kalat şehrinin Cuma imamı olan Sünni din adamı Mevlana Muhammed Kerim Hamli'nin öldürüldüğünü belirtti.
Hamli'nin İranşehr yolunda pusuya düşürüldüğü ve açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
İran rejimi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını ifade etti.
İran'da Sünni Beluçların yaşadığı güneydoğu ve Sünni Türkmenlerin yaşadığı kuzeydoğu bölgelerinde zaman zaman Sünni din adamları suikastların hedefi oluyor.
Saldırıların arkasında İran rejimine bağlı güçlerin olduğu tahmin ediliyor.