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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 181 artarak 123 bin 876'ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 15:49:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 7 bin 515 yeni vaka tespit edildiği, bunlardan 1197'sinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 773 bin 419'a yükseldiği ülkede, 181 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 123 bin 876'ya çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 840 Kovid-19 hastası tedavi görüyor.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran'da, 48 milyon 15 bin 159 kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 23 milyon 343 bin 118 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran'da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 71 milyon 358 bin 277 doz aşı uygulandı.

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