  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Hakkari'den görülen ay kendisine hayran bıraktı
İran'da son korona bilançosu açıklandı
Katar'dan Afganistan açıklaması
Kardeş ülke balistik füzeyi ateşledi
Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 527 artarak 96 bin 742’ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-13 13:46:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vakalar ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 39 bin 119 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 4 bin 707'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 4 milyon 359 bin 385’e çıktığı bilgisi verilen açıklamada, 527 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 96 bin 742 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 7 bin 154'ünün yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 3 milyon 674 bin 529’a ulaştığı bildirildi.

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 26 milyon 984 bin 630 oldu.

İran'da toplam 18 milyon 56 bin 417 doz aşı yapıldı

Açıklamada ayrıca ülkede 14 milyon 445 bin 642 kişiye ilk doz aşının, 3 milyon 610 bin 775 kişiye ise ikinci dozun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 18 milyon 56 bin 417 doz aşı uygulandığı açıklandı.

Öte yandan risk gruplarına göre ülke genelinde 336 şehrin "kırmızı", 84 şehrin "turuncu", 28 şehrin de "sarı" kategoride olduğu ve kırmızı ile turuncu şehirlere araçların giriş-çıkışlarının yasak olduğu belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay